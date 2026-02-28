متطوعون من الهلال الأحمر السوري يوزعون الماء والتمر على المارة في حماة قُبيل موعد الإفطار

منظمة الإعانة الإسلامية الفرنسية تعيد تأهيل مبنى السجل المدني في معرة النعمان بإشراف مديرية الشؤون المدنية
بمشاركة 10 فرق … انطلاق بطولة كرة القدم المصغرة بحماة
بدء الامتحانات العملية في كليات ومعاهد جامعة حماة
أسواق حماة تزدحم بالمتسوقين قبيل حلول عيد الأضحى المبارك
أهالي بلدة دير علي بريف دمشق يسلّمون أول دفعة من السلاح تحت إشراف قوات الأمن العام
