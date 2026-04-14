إعادة تأهيل خط الجر الرئيسي لمياه الشرب في بلدة المتاعية بريف درعا

درعا-سانا

نفذت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية، ومجلس بلدة المتاعية الحدودية بريف درعا، أعمال تأهيل خط الجر الرئيسي المغذي للخزان الكبير، وإزالة التعديات على الشبكة.

وأوضح رئيس مجلس بلدة المتاعية فرحان الكفري في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن خط التغذية الرئيسي المغذي للخزان كان يمر بمحيط البلدة وقريباً من المنازل السكنية، ما يسهل عملية التعدي عليه، أما اليوم فقد تمت المباشرة بحفر خطين دافعين من الخزان مروراً بالبلدة للتغذية المباشرة، وتوفير المياه ومنع الهدر، وتنظيم دور حقيقي لإرواء الأحياء لفترات منتظمة.

وبين رئيس وحدة مياه الجيزة المشرفة على ورشة المتاعية، بسام خوالدة، أن مؤسسة المياه نفذت خط الجر من الخزان إلى وسط البلدة، من خلال تركيب أنابيب بولي إيتلين قطر 6 إنشات مع الإكسسوارات المطلوبة، والحفر بآليات الخدمات الفنية بطول 850 متراً، واختصار المسافة المار فيها بالأراضي الزراعية، لتوفير المياه وزيادة حصة الفرد، بعد إزالة التعديات، لاستمرارية الضخ إلى وسط وغرب البلدة.

ولفت الناشط المجتمعي ضيف الله المفعلاني إلى أن التعديات على الخط القديم كانت كبيرة، من قبل بعض المتنفذين من أزلام النظام البائد، الأمر الذي حرم المواطنين من المياه في بعض الأحياء، نتيجة الضعف في الضخ على الشبكة الرئيسية، مبيناً أنه بعد تمديد الخط الجديد سيتم توزيع عادل بين الأحياء وضمن برنامج محدد لا يتجاوز الأسبوع لكل حي.

يذكر أن بلدة المتاعية تقع في المنطقة الجنوبية الشرقية لمحافظة درعا، وتبعد عن الحدود الأردنية مسافة لا تزيد على 5 كم، ويقطنها أكثر من 10 آلاف نسمة يعملون بالزراعة.