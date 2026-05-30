وزير الطاقة يشرف على إجراءات خفض منسوب الفرات خلال جولة في سد الفرات

دير الزور-سانا
أجرى وزير الطاقة محمد البشير جولة ميدانية في سد الفرات اليوم الجمعة، للإشراف على الإجراءات التشغيلية المتخذة لخفض منسوب نهر الفرات، ومتابعة جاهزية السد في ضوء المستجدات المائية الأخيرة، ورافقه في الجولة معاونه لشؤون الموارد المائية المهندس “أسامة أبو زيد”؛ حيث اطلعا على أعمال المراقبة اليومية ومنظومات التشغيل المعنية بإدارة التمريرات المائية.
وقدم مدير عام المؤسسة العامة لسد الفرات المهندس “هيثم بكور”، عرضاً فنياً حول الإجراءات المنفذة، بما في ذلك تخفيض التمريرات بمقدار 100 متر مكعب في الثانية ضمن خطة التشغيل الجارية.
واستعرض كذلك الخطوات المقررة خلال الساعات القادمة، والتي يُتوقَّع أن تسهم في خفض إضافي يقارب 200 متر مكعب في الثانية مع التوجّه لإغلاق المفيض رقم 3 وفق المعطيات الفنية المتاحة.
وتركزت الجولة على تقييم جاهزية الكوادر الفنية، ومتابعة المفيضات والتمريرات، وتعزيز إجراءات الاستجابة لضمان إدارة آمنة للمنسوب خلال المرحلة الحالية.
وتأتي هذه الزيارة ضمن المتابعة المستمرة للوزارة لضمان سلامة السدود والمنشآت الحيوية، واستمرار العمل وفق أعلى درجات الجاهزية.