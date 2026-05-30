وزير الطاقة يشرف على إجراءات خفض منسوب الفرات خلال جولة في سد الفرات

دير الزور-سانا

أجرى وزير الطاقة محمد البشير جولة ميدانية في سد الفرات‎ ‎اليوم ‏الجمعة، للإشراف على الإجراءات التشغيلية المتخذة ‏لخفض منسوب نهر الفرات، ومتابعة جاهزية السد في ضوء المستجدات المائية الأخيرة، ورافقه في الجولة معاونه لشؤون ‏الموارد المائية المهندس “أسامة أبو زيد”؛ حيث اطلعا على أعمال المراقبة اليومية ومنظومات التشغيل المعنية بإدارة ‏التمريرات المائية.

وقدم مدير عام المؤسسة العامة لسد الفرات المهندس “هيثم بكور”، عرضاً فنياً حول الإجراءات المنفذة، بما في ذلك تخفيض ‏التمريرات بمقدار 100 متر مكعب في الثانية ضمن خطة التشغيل الجارية.

واستعرض كذلك الخطوات المقررة خلال الساعات القادمة، والتي يُتوقَّع أن تسهم في خفض إضافي يقارب 200 متر مكعب ‏في الثانية مع التوجّه لإغلاق المفيض رقم 3 وفق المعطيات الفنية المتاحة.

وتركزت الجولة على تقييم جاهزية الكوادر الفنية، ومتابعة المفيضات والتمريرات، وتعزيز إجراءات الاستجابة لضمان ‏إدارة آمنة للمنسوب خلال المرحلة الحالية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن المتابعة المستمرة للوزارة لضمان سلامة السدود والمنشآت الحيوية، واستمرار العمل وفق أعلى ‏درجات الجاهزية.