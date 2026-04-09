اختتام المعسكر التقني “SPRINT0 Bootcamp” في جامعة حمص

حمص-سانا

اختُتمت اليوم الخميس، فعاليات المعسكر التقني سبرينتو بوتكامب “SPRINT0 Bootcamp” الذي أقيم في حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات بجامعة حمص، على مدى أربعة أيام من التدريب التطبيقي المكثف بمشاركة طلاب ومهتمين بالمجال الرقمي.

وركّز المعسكر الذي أقيم تحت رعاية جامعة حمص، وبالشراكة بين الغرفة الفتية الدولية حمص، وحاضنة تقانة المعلومات والاتصالات فرع حمص، وشركة إينوفيت “Innovet”، ومؤسسة حنان”Hannan Foundation”، على تطوير مهارات المشاركين في مجالات إدارة المنتجات الرقمية، والعمل الجماعي، وتحليل احتياجات السوق، بما يعزز جاهزية الشباب لدخول سوق العمل التقني.

وأكد رئيس جامعة حمص الدكتور طارق حسام الدين في تصريح لمراسل سانا أن المعسكر يعكس حقيقة أن التعلم والتدرب لا يتوقفان عند حدود التعليم الأكاديمي، بل يمتدان لبناء مجتمع قادر على الاستمرار والمنافسة في مجالات التقنية، مشيراً إلى أن نجاحه جاء نتيجة تضافر جهود المنظمين والشركاء الداعمين.

بدورها، أوضحت مديرة حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات في الجامعة هالة جحجاج أن دور الحاضنة يتمثل في رعاية أفكار الشباب وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق، مبينةً أن التدريب ركّز على إدارة المنتجات الرقمية وفهم المنهجيات المعتمدة في الشركات التقنية، بما يتيح للطلاب تأسيس مشاريعهم الخاصة أو دخول سوق العمل بمستوى يواكب الشركات العالمية.

وأضافت جحجاج: إن الحاضنة تتطلع لتنظيم معسكرات تدريبية أخرى خلال الفترة المقبلة، بهدف الارتقاء بثقافة العمل التقني والريادي في مدينة حمص، بالتعاون مع الجهات الشريكة.

من جهتها، بينت الرئيسة المحلية للغرفة الفتية الدولية بحمص الدكتورة هيا سمعان، أن المعسكر تضمن تدريبات عملية مكثفة على مدى أربعة أيام، ركزت على تطوير منتج رقمي انطلاقاً من فكرة قابلة للتنفيذ، بما يمكّن الشباب من دخول سوق ريادة الأعمال والعمل التقني، مشيرة إلى أن مشاريع الغرفة تنطلق من احتياجات المجتمع، ولا سيما في ظل التحول الرقمي المتسارع خلال عام 2026.

ومن المشاركين، أوضح الطالب ممدوح الحريري من كلية الهندسة المعلوماتية – اختصاص شبكات، أن التدريب أتاح للمشاركين التعرف إلى مهارات تحليل المتطلبات والسوق، والتصميم، والعرض، والتعامل مع المستخدمين، ما أسهم في تعزيز خبراتهم العملية.

بدورها أشارت الطالبة شهد وسوف من كلية الهندسة المعلوماتية إلى أن المعسكر وفر تجربة تدريبية تطبيقية مهمة، أتاحت للمشاركين العمل ضمن فرق لتطوير أفكار تقنية وتحويلها إلى مشاريع أولية قابلة للتطوير، الأمر الذي عزز ثقتهم بقدرتهم على دخول سوق العمل التقني.

تخلل حفل الختام تكريم الطلاب المتدربين تقديراً لجهودهم ومشاركتهم في البرنامج التدريبي.

ويهدف معسكر SPRINT0 Bootcamp إلى تمكين المشاركين من امتلاك العقلية القيادية والأدوات التقنية اللازمة لإدارة دورة حياة المنتج الرقمي من التخطيط حتى النشر والمراقبة، من خلال تدريب عملي مكثف على تطوير المنتجات الرقمية وآليات العمل ضمن الفرق التقنية.