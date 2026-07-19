الدفاع المدني يخمد حريقاً بالقرب من مشفى حمص الجامعي ويمنع امتداده إلى المشفى

حمص-سانا

أخمدت فرق الدفاع المدني في حمص اليوم الأحد حريقاً اندلع في أرضٍ عشبية بالقرب من مشفى حمص الجامعي، بعد تدخل استمر نحو ساعتين حال دون امتداد النيران إلى المشفى والأماكن المجاورة، بينما اقتصرت الأضرار على الماديات.

وأوضح مدير مركز الدفاع المدني في حي الحضارة هدوان مهرات في تصريح لـ سانا، أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات بحصول الحريق، وعلى إثره توجهت فرق الإطفاء إلى الموقع، حيث تبين أنه يتطلب مؤازرة إضافية، فتم رفد الموقع بفرق أخرى.

وأضاف مهرات: إن أربعة فرق شاركت في عمليات الإخماد، وعملت على تطويق الحريق من عدة محاور لمنع امتداد النيران إلى مشفى حمص الجامعي والمناطق المجاورة، وتمكنت من إخماده بالكامل وإجراء عمليات التبريد، مشيراً إلى أن سبب الحريق لا يزال مجهولاً، بينما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.

ودعا مهرات المواطنين إلى عدم رمي أعقاب السجائر أو المخلفات الزجاجية بالقرب من الحدائق أو المناطق التي تنتشر فيها الأعشاب اليابسة، لما تشكله من خطر في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مؤكداً أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حريق بما يسهم في سرعة استجابة فرق الإطفاء والحد من اتساع رقعته.

ويأتي هذا التدخل في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها فرق الدفاع المدني للاستجابة السريعة للحرائق وحماية الأرواح والممتلكات، ولا سيما مع تزايد مخاطر اندلاع حرائق الأعشاب خلال فصل الصيف.