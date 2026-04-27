هيئة الطاقة الذرية السورية تنفذ عمليات مسح إشعاعي في حقول نفطية عدة بدير الزور

دمشق-سانا

نفذت الفرق الفنية في هيئة الطاقة الذرية السورية، بالتنسيق مع الشركة السورية للبترول، سلسلة من الجولات الميدانية وعمليات المسح الإشعاعي المتخصصة في محافظة دير الزور، وذلك لضمان السلامة الإشعاعية وحماية الكوادر في حقول النفط والبيئة، ودعم عمليات إعادة ترميم وتأهيل الحقول النفطية ومرافقها.

وبينت الهيئة في قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن الأعمال شملت المسح الإشعاعي لحفر تجميع النفط والمياه المرافقة في حقل التيم ومحطاته (الشولا، نيشان)، وحقل ديرو ومحطاته (المهاش، الخراطة، الكشمة، جنوب العشارة، ومحطة ديرو الرئيسية)، إضافة إلى بئر “101 العشارة” التابعة لحقل التنك.

وأجرت الفرق عمليات مسح دقيقة لمعدات الخردة المتواجدة في محطتي الخراطة وديرو للتأكد من خلوها من أي ملوثات إشعاعية، وضمان تداولها الآمن، وفحصت الفرق صمامات (Christmas Tree) إشعاعياً، لضمان سلامتها وجاهزيتها لإعادة الاستخدام في حقل العمر.

يذكر أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية، في أعمال مسح إشعاعي مماثلة في حقول الغاز بريف حمص، وفي محطة بانياس لتكرير النفط، بما يسهم في دعم استمرارية العملية الإنتاجية بكفاءة وأمان.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة وطنية لهيئة الطاقة الذرية تستهدف جميع حقول النفط ومرافقه في سوريا، بهدف تحقيق أعلى مستويات من الأمن والسلامة الإشعاعية في الحقول، وضمان سلامة الكوادر العاملة والبيئة والمدنيين القريبين من أماكن العمل.