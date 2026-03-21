السورية للبترول تواصل تأهيل بئر في حقل العزبة لرفع الإنتاج والحد من الآثار البيئية

دير الزور-سانا

تواصل الشركة السورية للبترول (SPC) أعمال إعادة تأهيل البئر (115) في حقل العزبة بريف دير الزور ضمن مشروع متكامل يهدف إلى تعزيز الإنتاج ومعالجة الآثار البيئية السلبية الناجمة عن المياه المرافقة للنفط، وذلك في إطار خططها لإعادة تطوير الحقول ورفع كفاءتها التشغيلية.

وأوضحت الشركة في تصريح لـ سانا اليوم السبت أن العمل بالمشروع بدأ منذ شهرين وتستمر مدة الإنجاز نحو عام، وهو يسهم بتحسين معدلات الاستخراج، والحفاظ على المكامن النفطية، مبينة أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن إعادة تأهيل بئري الحقن (التيم 101 والتيم 102) لضمان استدامة الضغط الطبقي للمكامن.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الاستكشاف والإنتاج في الشركة وليد اليوسف أن المشروع يتم بكوادر محلية لإنجاز منظومة متكاملة لحقن المياه (Water Injection) ويجمع بين الكفاءة التشغيلية والمسؤولية البيئية، ويسهم في التخلص الآمن من نحو 8000 برميل يومياً من المياه المرافقة الملوثة عبر معالجتها وإعادة حقنها، ما يحمي التربة والزراعة في المنطقة.

ولفت اليوسف إلى أن المشروع يتضمن إنشاء خط أنابيب إستراتيجي بطول 40 كم وقطر 10 إنش، يمتد من حقل التيم وصولاً إلى محطة العزبة، بالإضافة إلى مد خط ثانٍ بطول 30 كم وقطر 6 إنش يربط محطة المزرعة بمحطة التيم.

ويأتي مشروع إعادة تأهيل الآبار في حقل العزبة بريف دير الزور في سياق الجهود الحكومية المستمرة لإعادة إحياء قطاع النفط بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية خلال السنوات الماضية، ولا سيما في الحقول الواقعة بالمنطقة الشرقية التي تشكل ركيزة أساسية للإنتاج الوطني.

كما ينسجم هذا المشروع مع التوجهات الحديثة في إدارة المكامن النفطية، ولا سيما عبر اعتماد تقنيات حقن المياه للحفاظ على الضغط الطبقي، وهو ما يعد من الحلول المعتمدة عالمياً لتعزيز مردودية الحقول وإطالة عمرها الإنتاجي.