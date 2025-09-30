مذكرة تفاهم بين التنمية السورية وUNDP لتعزيز الوصول إلى الخدمات القانونية في عدة محافظات

دمشق-سانا

وقَّعت منظمة التنمية السورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) اليوم في وزارة العدل، مذكرة تفاهم لتنفيذ “مشروع الوصول إلى العدالة” في عدة محافظات سورية.

وتهدف المذكرة التي وقعها مدير المنظمة السورية للتنمية فاروق بطحيش، والممثل المقيم في سوريا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي محمد صديق مضاوي، بحضور وزير العدل مظهر الويس، إلى تعزيز وصول المواطنين إلى الخدمات القانونية في محافظات “حلب وريف دمشق وحمص واللاذقية وإدلب”، من خلال مجموعة من المشاريع والبرامج تشمل:



· إعادة تأهيل البنية التحتية للعدالة: من خلال إعادة تأهيل ثلاث محاكم شرعية في محافظات حلب وإدلب واللاذقية؛ لتفعيل المعاملات الأساسية كتوثيق الزواج وحل النزاعات الأسرية.

· توسيع نطاق الخدمات: تقديم محكمة متنقلة مجهزة؛ لتوفير الدعم القانوني في المناطق الريفية.

· تطوير مراكز الخدمات: ترميم وتطوير أربعة مراكز خدمة مواطنين (متنقلة وثابتة)، لتيسير الحصول على الوثائق المدنية في المناطق المتضررة والنائية.

· التوعية القانونية: تنظيم جلسات توعية قانونية للأفراد حول القضايا المرتبطة بالوثائق الشخصية والمدنية.

ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة العدل لتطوير البنية التحتية لقطاع العدل ودعم التحول الرقمي، بهدف تسهيل وصول الأفراد إلى منظومة العدالة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وذلك لمواجهة التحديات الكبيرة في إعادة الإعمار.