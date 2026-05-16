ثلاث وفيات و21 إصابة بحوادث سير وحرائق خلال الساعات ‏الـ24 الماضية في سوريا

محافظات-سانا
توفي ثلاثة أشخاص، وأصيب 21 آخرون جراء حوادث سير، استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم السبت، بوقوع 12 حادث سير أدت إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 21 آخرين، مبيناً أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية لـ 9 إصابات، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل باقي الإصابات من قبل الأهالي إلى المشافي لتلقي العلاج، كما أزالت فرق الدفاع آثار الحوادث وأمنت أماكنها .
كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 45 حريقاً في عموم سوريا، منها 17 في المنازل والمحال التجارية والباقي متفرقة ”أعشاب وقمامة وأسلاك كهرباء”.
وقامت فرق الدفاع بإخماد الحرائق وتبريد أماكنها دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، واقتصرت أضرار هذه الحرائق على الخسائر المادية.
وجدد الدفاع المدني التذكير بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر والعبوات الزجاجية على حواف الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة لمحاصيل زراعية أو مناطق حراجية، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، حيث يمكن أن تتسبب في اندلاع حرائق كبيرة، وإزالتها بطريقة آمنة.