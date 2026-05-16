ثلاث وفيات و21 إصابة بحوادث سير وحرائق خلال الساعات ‏الـ24 الماضية في سوريا

محافظات-سانا

توفي ثلاثة أشخاص، وأصيب 21 آخرون جراء حوادث سير، استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث السورية، خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف ‏المحافظات‎.‎

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم السبت، بوقوع ‌‏12 حادث سير أدت إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 21 ‏آخرين، مبيناً أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية لـ 9 إصابات، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل باقي ‏الإصابات من قبل الأهالي إلى المشافي لتلقي العلاج، كما أزالت ‏فرق الدفاع آثار الحوادث وأمنت أماكنها‎ .‎

كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 45 حريقاً في عموم ‏سوريا، منها 17 في المنازل والمحال التجارية والباقي متفرقة ‌”أعشاب وقمامة وأسلاك كهرباء”.

وقامت فرق الدفاع بإخماد الحرائق وتبريد أماكنها دون تسجيل ‏أي إصابات بين المدنيين، واقتصرت أضرار هذه الحرائق على ‏الخسائر المادية‎.‎

وجدد الدفاع المدني التذكير بضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر والعبوات الزجاجية على حواف الطرقات، ولا سيما في ‏المناطق المجاورة لمحاصيل زراعية أو مناطق حراجية، ‏والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على ‏أطراف الطرقات، حيث يمكن أن تتسبب في اندلاع حرائق ‏كبيرة، وإزالتها بطريقة آمنة‎.‎