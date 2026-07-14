الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في معرية بريف درعا الغربي ويطلق النار على دراجة نارية

درعا-سانا

ألحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أضراراً خلال توغلها في قرية معرية بريف درعا الغربي، وأطلقت النار على دراجة نارية لأحد المدنيين، فيما أعاد أهالي المنطقة إغلاق الطريق الذي كانت قوات الاحتلال فتحته خلال عملية التوغل.

وأوضح عدد من الأشخاص في القرية لـ سانا، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على دراجة نارية أمام منزل مالكها، ما أدى إلى إلحاق أضرار بها.

وفي سياق متصل، أعاد عدد من أبناء المنطقة إغلاق أحد الطرق بالحجارة، كانت قوات الاحتلال فتحته خلال توغلها صباح اليوم، في خطوة قال السكان إنها تهدف إلى منع تقدم هذه القوات باتجاه القرى المجاورة.

وأكد الأهالي، رفضهم دخول قوات الاحتلال إلى قراهم، وتمسكهم بحقهم في العيش بأمن وكرامة والحفاظ على أراضيهم وممتلكاتهم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في وقت سابق اليوم داخل قرية معرية بريف درعا الغربي، بقوة مؤلفة من سيارتين عسكريتين وآلية هندسية ثقيلة (تركس)، قادمة من ثكنة الجزيرة، قبل أن تنسحب بعد قيامها بفتح الطريق المؤدي إلى الثكنة.