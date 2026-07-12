الموارد المائية بدرعا تنفذ أعمال صيانة لشبكة ري سد عدوان لضمان وصول المياه إلى 840 هكتاراً

درعا-سانا

أجرت مديرية الموارد المائية في درعا أعمال صيانة عاجلة لشبكة ري سد عدوان، في إطار جهودها لاستثمار الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، وبما يضمن تحقيق أعلى استفادة ممكنة من المخزون المائي المحدود.

وأوضح مدير الموارد المائية في درعا هاني عبد الله في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن الأعمال المنفذة شملت إزالة السدات العشوائية التي تعيق تدفق المياه، ومعالجة التسربات على امتداد خطوط شبكة الري، إضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لأحد السكورات الرئيسية.

وأشار عبد الله إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان وصول مياه الري إلى كامل المساحات الزراعية المستفيدة، والبالغة نحو 840 هكتاراً، بما يسهم في حماية الموسم الزراعي وتعزيز استمرارية الإنتاج ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية.

وكانت مديرية الموارد المائية في درعا نفذت الشهر الماضي أعمال فتح مسار وادي أبو الجاج، أحد روافد وادي العرام، ضمن جهود الحفاظ على السلامة المائية، والحد من التعديات على المجاري الطبيعية، وتواصل المديرية تنفيذ أعمال ميدانية مستمرة لضمان سلامة واستدامة الموارد المائية وتعزيز كفاءة إدارتها.