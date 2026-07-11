وزارة الطاقة تضخ أكثر من 25 مليون ليتر من المشتقات النفطية لتعزيز تزويد المحطات في سوريا

دمشق-سانا



أعلنت وزارة الطاقة السورية، اليوم السبت، عن انطلاق صهاريج توزيع 407 طلبيات من البنزين و639 طلبية من المازوت، باتجاه محطات الوقود في جميع المحافظات السورية، مؤكدةً أنه سيتم توزيع كامل الكميات المقررة لهذا اليوم.

وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على التلغرام، أن الكميات الإجمالية لهذه الصهاريج تبلغ 9 ملايين و768 ألف ليتر من البنزين، و15 مليوناً و336 ألف ليتر من المازوت، بإجمالي يتجاوز 25 مليون ليتر من المادتين.



ولفتت الوزارة إلى أنها عملت منذ بداية الازدحام على محطات الوقود، بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات المعنية بقطاع المحروقات، على زيادة كميات التزويد وتسريع عمليات النقل والتوزيع وتكثيفها، ما أسهم في انخفاض الازدحام بشكل كبير وعودة الحركة إلى طبيعتها في معظم المناطق، مع استمرار عمليات التزويد والتوزيع.



وكانت وزارة الطاقة السورية، أعلنت في 6 تموز الجاري عن انطلاق 400 صهريج محمل بما يزيد على 9 ملايين و600 ألف ليتر من البنزين لتزويد محطات الوقود في مختلف المحافظات، وذلك بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات المختصة.