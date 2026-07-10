فصل الكهرباء عن درعا والسويداء غداً لأعمال الصيانة

درعا-سانا
أعلنت الشركة السورية للكهرباء فصل محطة كهرباء الشيخ مسكين بشكل كامل لمدة خمس ساعات غداً السبت، لإجراء أعمال صيانة، ما سيؤدي إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن محافظتي درعا والسويداء، باستثناء منطقة الصنمين.
وأوضح معاون مدير شركة كهرباء درعا المهندس مازن القشعمي في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة، أن فترة الفصل ستمتد من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، مشيراً إلى أن الشركة ستعيد التغذية الكهربائية فور الانتهاء من أعمال الصيانة، وفق البرنامج المحدد.
وتواصل الشركة السورية للكهرباء تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والضرورية للمنظومة الكهربائية في محافظة درعا، بهدف تحسين جاهزية المحطات والشبكات التي تعرضت للإضرار والإهمال من قبل النظام البائد وذلك لضمان استقرار التغذية الكهربائية.