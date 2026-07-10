فصل الكهرباء عن درعا والسويداء غداً لأعمال الصيانة

482A0865 860x573 1 فصل الكهرباء عن درعا والسويداء غداً لأعمال الصيانة
أرشيفية

درعا-سانا ‏

أعلنت الشركة السورية للكهرباء فصل محطة كهرباء الشيخ مسكين بشكل كامل لمدة خمس ‏ساعات غداً السبت، لإجراء أعمال صيانة، ما سيؤدي إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن ‏محافظتي درعا والسويداء، باستثناء منطقة الصنمين.‏

وأوضح معاون مدير شركة كهرباء درعا المهندس مازن القشعمي في تصريح لمراسل سانا اليوم ‏الجمعة، أن فترة الفصل ستمتد من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، مشيراً إلى أن ‏الشركة ستعيد التغذية الكهربائية فور الانتهاء من أعمال الصيانة، وفق البرنامج المحدد.‏

وتواصل الشركة السورية للكهرباء تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والضرورية للمنظومة الكهربائية ‏في محافظة درعا، بهدف تحسين جاهزية المحطات والشبكات التي تعرضت للإضرار والإهمال من قبل النظام البائد وذلك لضمان استقرار التغذية الكهربائية.‏

74 فريقاً إعلامياً من 24 دولة شاركوا في تغطية احتفالات الشعب السوري بعيد التحرير
432 ضبطاً تموينياً في ريف دمشق خلال أسبوع
ورشة عمل لوزارة الطوارئ السورية لإعداد خارطة طريق شاملة للحد من أخطار الكوارث
جلسة حوارية بحمص تناقش مسار العدالة الانتقالية بآليات قانونية تكشف ‏الحقائق وتنصف الضحايا
مطار دمشق الدولي يستأنف عمله عقب سقوط النظام البائد.. وأولى ‏الرحلات تتجه إلى الشارقة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك