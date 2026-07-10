فصل الكهرباء عن درعا والسويداء غداً لأعمال الصيانة

درعا-سانا ‏

أعلنت الشركة السورية للكهرباء فصل محطة كهرباء الشيخ مسكين بشكل كامل لمدة خمس ‏ساعات غداً السبت، لإجراء أعمال صيانة، ما سيؤدي إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن ‏محافظتي درعا والسويداء، باستثناء منطقة الصنمين.‏

وأوضح معاون مدير شركة كهرباء درعا المهندس مازن القشعمي في تصريح لمراسل سانا اليوم ‏الجمعة، أن فترة الفصل ستمتد من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، مشيراً إلى أن ‏الشركة ستعيد التغذية الكهربائية فور الانتهاء من أعمال الصيانة، وفق البرنامج المحدد.‏

وتواصل الشركة السورية للكهرباء تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والضرورية للمنظومة الكهربائية ‏في محافظة درعا، بهدف تحسين جاهزية المحطات والشبكات التي تعرضت للإضرار والإهمال من قبل النظام البائد وذلك لضمان استقرار التغذية الكهربائية.‏