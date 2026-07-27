مجلس مدينة اللاذقية يوجه إنذاراً نهائياً لإزالة إشغالات الأرصفة والأملاك العامة خلال 48 ساعة

اللاذقية-سانا

وجّه مجلس مدينة اللاذقية، اليوم الإثنين، إنذاراً نهائياً لجميع أصحاب الفعاليات التجارية والخدمية والأكشاك وشاغلي الأرصفة والأملاك العامة، بضرورة الالتزام التام بضوابط الإشغال والمساحات المحددة ضمن التراخيص الممنوحة، وذلك للحد من التعديات وتأمين حركة آمنة للمارة.

وأوضح رئيس مجلس المدينة المهندس أسامة مشيش في تصريح لمراسل سانا، أن المجلس يدعو جميع أصحاب المحال والفعاليات التجارية وشاغلي الملك العام إلى عدم تجاوز الحدود المرخصة أو التعدي على الأرصفة دون ترخيص أصولي، منعاً لإعاقة حركة المواطنين، والحد من المظاهر غير القانونية، مشيراً إلى أن الإنذار يشمل أصحاب الأكشاك والفعاليات الذين تجاوزوا المساحات المحددة في تراخيصهم، إضافةً إلى من يشغل الأرصفة والأملاك العامة دون ترخيص أساساً.

ولفت مشيش إلى ضرورة إزالة كل الإشغالات المخالفة خلال مهلة نهائية مدتها 48 ساعة من تاريخ نشر الإعلان، مبيناً أنه فور انتهاء المهلة ستباشر اللجان المختصة تنظيم الضبوط، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المخالفين دون استثناء، بما يشمل إزالة الإشغالات، وإلغاء التراخيص، وإغلاق الكشك أو الفعالية المخالفة عند الاقتضاء.

وشدد على أن التقيد بالقانون مسؤولية جماعية لحماية الأرصفة والأملاك العامة، وضمان حق كل مواطن في استخدامها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات يتبناها مجلس مدينة اللاذقية لتنظيم الفضاء العام، وتحسين المشهد الحضري في المدينة، بما ينعكس إيجاباً على الحركة التجارية والسياحية فيها.