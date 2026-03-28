الأمن الداخلي بحماة: التوصل لحل توافقي قائم على الصلح في إطار معالجة تداعيات حادثة السقيلبية

حماة-سانا

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة، العميد ملهم الشنتوت، التوصل إلى حل توافقي قائم على الصلح، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمعالجة تداعيات الحادثة التي شهدتها مدينة السقيلبية يوم أمس.

وأوضح العميد الشنتوت لـ سانا أنه استكمالاً للحادثة التي شهدتها مدينة السقيلبية، عقدت قوى الأمن الداخلي اجتماعاً ضم عدداً من المطارنة ووجهاء منطقة الغاب، وذلك لتنسيق الجهود لاحتواء التوتر ومعالجة تداعيات الحادثة.

وقال: إن هذه الجهود أسفرت عن التوصل إلى حل توافقي قائم على الصلح، حيث جرى الإفراج عن عدد من الموقوفين ممن لم يثبت تورطهم المباشر في الحادثة، وذلك لتعزيز الاستقرار المجتمعي والحفاظ على السلم الأهلي.

وأضاف: إن الشخص المتسبب الرئيسي بالحادثة لا يزال موقوفاً، بينما تتابع الجهات المختصة التحقيقات وفق الأصول القانونية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد قائد الأمن الداخلي استمرار متابعة القضية بكل جدية، وبذل أقصى الجهود لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان مصدر أمني أعلن في تصريح لـ سانا يوم أمس أن قوى الأمن الداخلي تدخلت لفض مشاجرة جماعية في السقيلبية نشبت بين عدد من الشبان، وتمكنت من احتواء الموقف، وإعادة الهدوء، وتوقيف عدد من المتورطين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الأمن العام، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.