وفاة شخصين وإصابة 27 جراء حوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة الماضية في ‏سوريا

دمشق-سانا
توفي شخصان وأصيب 27 آخرون جراء وقوع 113 حريقاً وحادث سير في مناطق مختلفة من سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفادت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، بأن فرق الدفاع المدني استجابت لـ 28 حادث سير، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 26 آخرين، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وشددت الوزارة على:
ضرورة التزام السائقين بتخفيف السرعة والتقيد بحدودها.
التأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج.
تجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ85 حريقاً، شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، وتمكنت من إخمادها وتبريد مواقعها.
وأسفرت هذه الحرائق عن تسجيل إصابة واحدة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لها في الموقع، إضافة إلى أضرار مادية.
ودعت الوزارة إلى:
عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية.
عدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج.
الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وأصيب أمس الأول 7 أشخاص جراء وقوع حوادث سير وحرائق عدة في مناطق مختلفة، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.