وفاة شخصين وإصابة 27 جراء حوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة الماضية في ‏سوريا

دمشق-سانا‏

‏ ‏

توفي شخصان وأصيب 27 آخرون جراء وقوع 113 حريقاً وحادث سير في مناطق ‏مختلفة من سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني ‏السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

‏ ‏

وأفادت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، بأن فرق ‏الدفاع المدني استجابت لـ 28 حادث سير، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 26 ‏آخرين، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج ‏اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.‏

‏ ‏

وشددت الوزارة على:‏

ضرورة التزام السائقين بتخفيف السرعة والتقيد بحدودها.‏

التأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج.‏

تجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف ‏المحمول.‏

‏ ‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ85 حريقاً، شملت المنازل والمحال التجارية ‏والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، وتمكنت من إخمادها وتبريد ‏مواقعها.‏

وأسفرت هذه الحرائق عن تسجيل إصابة واحدة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لها ‏في الموقع، إضافة إلى أضرار مادية.‏

ودعت الوزارة إلى:‏

عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية.‏

عدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في ‏المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج.‏

الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل ‏على إزالتها بطرق آمنة.‏

‏ ‏

وأصيب أمس الأول 7 أشخاص جراء وقوع حوادث سير وحرائق عدة في مناطق ‏مختلفة، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏