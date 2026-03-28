درعا مهد الثورة.. عرض مسرحي طلابي يستحضر الثورة السورية منذ البدايات

درعا-سانا

أقامت مديرية التربية والتعليم في محافظة درعا بالتعاون مع مديرية الثقافة، عرضاً مسرحياً بعنوان درعا مهد الثورة، وذلك بمناسبة ذكرى انطلاق الثورة في الـ 18 من آذار، حيث قدم طلاب المدارس عملاً فنياً أعاد تجسيد أبرز محطات الثورة السورية منذ بداياتها حتى مراحلها المفصلية.

وأكد مدير تربية درعا محمد الكفري خلال الفعالية أن العرض كان متميزاً على مستوى الفكرة والأداء، مشيراً إلى أنه أعاد الحضور إلى اللحظات الأولى لانطلاق الثورة.

من جهته، قال الطالب محمد محمود الخطيب: شاركنا اليوم في فعالية درعا مهد الثورة والبداية بمشهد الأطفال الذين يكتبون على الجدران ثم تتصاعد الأحداث لتجسد ما تعرّض له الأطفال لاحقاً، ونتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب الحضور.

بدوره، أوضح مدرّس اللغة العربية ومعدّ ومخرج العمل عبد الله حسن الحسن، أن المسرحية تناولت أدوار الثورة السورية بدءاً من الكتابة على الجدران مروراً بمراحل متعددة، وصولاً إلى تحرير المعتقلين وسقوط النظام.

وأضاف الحسن: إن العمل قدم بمشاركة طلاب متميزين من فريق الحساب الذهني، الذين جسدوا الأدوار بإبداع، بإشراف وتدريب الأستاذ عبد الرؤوف تركماني.

ويأتي هذا العرض ضمن الأنشطة الثقافية والتربوية التي تسعى إلى ربط الطلاب بتاريخهم وتعزيز وعيهم الوطني من خلال الفن، حيث يشكل المسرح وسيلة فعالة للتعبير عن القضايا المجتمعية وترسيخ القيم الإنسانية إلى جانب تنمية مهارات الطلاب الإبداعية.