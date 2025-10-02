وقفة احتجاجية في حمص تنديداً باحتجاز الاحتلال لقافلة الصمود الإنسانية المتجهة إلى غزة

حمص- سانا

نظّمت حملة “سوريون مع فلسطين” مساء اليوم وقفة احتجاجية في ساحة الساعة الجديدة بمدينة حمص، استنكاراً لإقدام الاحتلال الإسرائيلي على احتجاز قافلة الصمود الإنسانية المتجهة لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.

وأوضحت منسقة الحملة غانية الأبرش، لمراسل سانا أن الوقفة جاءت لتوجيه رسالة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك السريع لوضع حدّ للمجازر الإسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الأعزل، وأكدت أن الصمت العالمي يسهم في استمرار الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأبرياء.

بدوره، قال يحيى الناصر أحد المشاركين في الوقفة: إن مشاركته تأتي للتنديد بممارسات الاحتلال الإسرائيلي ومنعه قافلة الصمود الإنسانية من الوصول للشعب الفلسطيني، ولفت إلى أن فلسطين تمثّل جزءاً أساسياً من الأمة العربية، والنضال بكل السبل لن يتوقف حتى تحريرها.

الجدير بالذكر أن حملة “سوريون مع فلسطين” قد نظّمت خلال الأسابيع الماضية سلسلة من الفعاليات والوقفات التضامنية في عدة مناطق، مُعبرةً عن وقوفها المطلق إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه في مقاومته المستمرة ضد الاحتلال.

وعمدت قوات الاحتلال إلى اعتراض القافلة الإنسانية المتجهة إلى غزة والتي ضمّت نحو 45 سفينة وأكثر من 400 ناشط من أنحاء العالم.