افتتاح قسم الأطفال في مستشفى إزرع الوطني

درعا-سانا

افتتح مستشفى إزرع الوطني في ريف درعا، اليوم الأربعاء، قسم الأطفال لديه بعد انتهاء أعمال إعادة التأهيل بدعمٍ من المجتمع المحلي، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة للثورة السورية.

وأوضح مدير مستشفى إزرع الوطني الدكتور محمود الزعبي في تصريح لمراسل سانا، أن إعادة تأهيل قسم الأطفال في المستشفى فرضتها ضرورات تتعلق بسوء القسم القديم وقلة التجهيزات، وتأتي من منطلق الواجب تجاه الأطفال لبنائهم صحياً.

وبيّن أن القسم يضمّ الآن تجهيزات وكوادر متميزة، ويمكن في حال الحاجة الاستعانة بكوادر متطوعة من خارج المستشفى.

بدوره، أشار مدير منطقة إزرع ورئيس فرع نقابة أطباء درعا الدكتور محمد الزعبي، في تصريح مماثل، إلى أنّ القسم جرت إعادة تأهيله خلال شهر رمضان المبارك بجهود مشتركة بين إدارة المستشفى ومديرية الصحة ومحافظة درعا، وبدعم من المجتمع المحلي، ويجري افتتاحه ووضعه بالخدمة في ذكرى الثورة السورية المباركة.

ولفت إلى أن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل تأتي من منطلق الحرص على تقديم الخدمة الأفضل للمرضى، ولا سيما الأطفال، وتخفيف معاناة الأهالي.

يذكر أنه تم خلال الشهر الماضي إعادة تأهيل قسم الداخلية في مستشفى إزرع الوطني ضمن إطار جهود محافظة درعا ومديرية الصحة والمجتمع المحلي، لتوسيع وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.