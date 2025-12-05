بمناسبة ذكرى التحرير ..إعلان نتائج المسابقة الشعرية في درعا

درعا-سانا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدرعا، نتائج المسابقة الشعرية التي أقامتها بمناسبة يوم التحرير وإحياء للتراث الأدبي و الثقافي، ضمن فعالية استضافها المركز الثقافي العربي بمدينة درعا اليوم.

تنافس 19 قصيدة تناولت مسارات الثورة

وفي تصريحات لـ سانا قال مدير التربية والتعليم محمد الكفري: إن المسابقة التي نظمتها المديرية، بالتعاون مع مديريتي الثقافة والشؤون السياسية بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا، شملت الشعر الفصيح العمودي، من أجل اختيار أفضل خمس قصائد تسلط الضوء على مسارات الثورة السورية، حيث حصل الشاعر عبد الناصر أبو رميلة على المركز الأول.

وأضاف: إن المديرية أعلنت قبل نحو شهر عن المسابقة، وحددت اليوم لتكريم الشعراء الفائزين، بإشراف لجنة متخصصة، مبيناً أن عدد القصائد التي تنافست على الجائزة بلغ 19 قصيدة ضمن الأدوار النهائية، تم اختيار أفضلها.

وأوضح أن الهدف من المسابقة التي يجري العمل لتكون تقليداً سنوياً، اكتشاف الخامات الشعرية على مستوى المحافظة التي أثبتت تميزها في الكتابة و الإلقاء، مؤكداً أن الشعراء الفائزين أبدعوا في الأداء وسط تفاعل جماهيري.

انطباعات المكرمين

وعبر عدد من المكرمين عن فرحتهم بالمشاركة في المسابقة ضمن أيام الاحتفال بذكرى انتصار الثورة السورية، حيث باتت الكلمة كجناحي طائر تحلق في سماء سوريا الحرة، بعد أن رسمت تضحيات الشهداء الدرب للأجيال القادمة بمنهج يصون حرية الإنسان وكرامته.

وكانت اللجنة المشرفة على المسابقة حددت شروط المسابقة: أن تشمل قصيدة واحدة لكل شاعر او شاعرة، مكتوبة باللغة العربية الفصحى وبالشعر العمودي حصراً، ولا تتجاوز 20 بيتاً وألا تقل عن 10 أبيات، وأن لا تكون شاركت سابقاً في أي مسابقة أخرى.