ورشة عمل في درعا تبحث تعزيز الكوادر ومعالجة التحديات الإدارية

درعا-سانا

عقدت وزارة التنمية الإدارية اليوم الثلاثاء ورشة عمل ميدانية في محافظة درعا بعنوان “مسارات التحول المؤسسي والتحديات المحلية في محافظة درعا”، لمناقشة واقع العمل الإداري، وسبل تطوير الأداء، ورفع كفاءة الخدمات، وذلك في مدرج مبنى المحافظة.

وأكد وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف في تصريح لـ سانا، أن الورشة تهدف إلى مناقشة الإشكاليات الإدارية التي تواجه عمل المديريات في محافظة درعا، واستعراض الخارطة الاستراتيجية للتحول المؤسسي التي أطلقتها الوزارة، إضافة إلى بحث قانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى وجود تحديات تتمثل في العجز الكمي والنوعي في الموارد البشرية، ما يستدعي وضع خطة مرحلية لمعالجة هذا النقص بالتنسيق بين مديرية التنمية الإدارية في المحافظة وكل الجهات المعنية.

وأضاف الوزير السكاف: تم طرح ملف إعادة المفصولين ثورياً، حيث يجري العمل على إعادتهم بشكل مرحلي عبر عقود دائمة، تُجدد حكماً إلى حين الانتهاء من إصدار المرسوم المتعلق بضم الخدمة والتأمينات الاجتماعية، لافتاً إلى التوجه نحو إحداث مركز تدريبي متخصص يتبع لمديرية التنمية الإدارية في المحافظة، بهدف تطوير المهارات وتعزيز الكفاءة الإدارية.

من جانبه أوضح محافظ درعا أنور طه الزعبي أن الورشة خُصصت لعرض رؤية وزارة التنمية الإدارية أمام مديري المديريات ومسؤولي التنمية الإدارية، والاستماع إلى واقع العمل والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات في المحافظة، وذلك بهدف الوصول إلى عمل مؤسساتي متكامل يتماشى مع رؤية تطوير العمل الحكومي في المحافظة.

وبين أن محافظة درعا تعاني بشكل أساسي نقصاً حاداً في الكوادر الإدارية، ما ينعكس على أداء المديريات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن الواقع الحالي يعد صعباً على مختلف المستويات، ومن المتوقع أن تلي هذه الورشة إجراءات عملية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.

بدوره أكد مدير سياحة درعا جهاد أبو قويدر أن النقاشات كانت صريحة وواضحة، وتم خلالها بحث جميع المشكلات الإدارية في المديريات، والتي تحتاج إلى حلول جذرية وسريعة، كما أكد أنه جرى عرض رؤية الوزارة والمدة الزمنية اللازمة لمعالجة المشكلات المطروحة.

وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المبذولة لتطوير العمل المؤسسي في محافظة درعا، وتحسين الأداء الإداري، ومعالجة التحديات المتعلقة بالموارد البشرية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

وكان وزير التنمية الإدارية بحث مع محافظ درعا خلال زيارته للمحافظة اليوم آليات تطوير العمل الإداري في المحافظة، إضافة إلى تحديد الاحتياجات الأساسية، ووضع تصورات لتحسين الأداء الإداري لتنفيذ أولويات التطوير الإداري والارتقاء بالواقع الخدمي.