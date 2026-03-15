جولات ميدانية في أسواق درعا لتفقد الأسعار وسلامة الغذاء

درعا-سانا

نظمت مديريات حماية المستهلك وشعبة سلامة الغذاء في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة درعا، جولات ميدانية عدة في الأسواق بعد الإفطار، لمتابعة الأسعار وسلامة المواد الغذائية، والتأكد من التزام التجار بالإعلانات والصلاحيات اللازمة خلال شهر رمضان.

وتهدف الجولات إلى الاطلاع على واقع الأسواق مباشرة، والتأكد من حماية حقوق المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وجاءت هذه الجولات برفقة محافظ درعا أنور الزعبي، ومدير منطقة درعا محمد أبو دبوس، ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عادل الصياصنة، ورئيس مجلس مدينة درعا محمد عياش.

وأكد رئيس شعبة سلامة الغذاء فريد السويدان، أن هذه الجولات التفقدية تهدف إلى مراقبة كل الفعاليات في الأسواق من حيث الأسعار وسلامة الغذاء والإعلان عن الأسعار والصلاحية، مشيراً إلى أن نسبة الاستجابة خلال الجولة تراوحت بين 50 و70% منذ بداية الشهر.

ونوه السويدان بأن هذه الجولة واحدة من سبع جولات تموينية نُفذت في مختلف أنحاء المحافظة، لمتابعة إعلان الأسعار، ومراقبة المواد المنتهية الصلاحية وغيرها من الأمور التي تهم المواطنين.

وأضاف: إن المديرية ستستمر بتنظيم هذه الجولات طوال شهر رمضان، وخلال فترة الأعياد لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين.

وفي ذات السياق، قال رئيس مجلس مدينة درعا محمد عياش: إن الجولة شملت زيارة أسواق مدينة درعا للاطلاع على الواقع الميداني والاستماع إلى شكاوى المواطنين، حيث تم تسجيل المخالفات وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين لضمان تطبيق القوانين وحماية المستهلكين.

وتأتي هذه الجولات ضمن جهود مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا لضمان مراقبة الأسواق، والتأكد من التزام التجار بالأنظمة المتعلقة بالأسعار وسلامة الغذاء، وتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان.

وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الرقابية، وضمان وصول المواد الغذائية والخدمات بأعلى مستويات الجودة، مع الاستمرار في متابعة الأسواق خلال فترة الأعياد لضمان حماية حقوق المستهلكين.