درعا.. تشديد الرقابة على ري المحاصيل بمياه الصرف الصحي

درعا-سانا

أصدرت محافظة درعا اليوم الأربعاء تعميماً لمجالس الوحدات الإدارية ومديريات الزراعة والبيئة والموارد المائية ومؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي، وطلبت منهم تشديد الرقابة على الفلاحين والمزارعين لمنع ري المحاصيل والمزروعات بمياه الصرف.

وشدد التعميم على ضرورة إتلاف الخضراوات والمزروعات مباشرة وفي وقتها لكونها ضارة ومخالفة لشروط الصحة العامة، مع مصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في سقاية المزروعات وبيعها لصالح الخزينة العامة واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2005.

وتضمن المرسوم الخاص بتنظيم الإنتاج الزراعي رقم 14 لعام 2017 تعديل المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /59/ تاريخ 20-7-2005 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

المادة /10/

/أ/ يعاقب بالغرامة من /6000-10000/ل. س من ستة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية للدونم الواحد كل مستثمر يخالف أحكام الخطة الإنتاجية الزراعية فيما يخص زراعة المحاصيل والخضراوات.

/ب/ تتلف الخضار والمزروعات المروية من مياه ملوثة مباشرة.