منتخب البرتغال يستهل مشواره في مونديال 2026 بمواجهة الكونغو الديمقراطية

هيوستن-سانا
يستهل المنتخب البرتغالي لكرة القدم مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة مرتقبة أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت دمشق، على أرضية ملعب “ستاد إن آر جي” في مدينة هيوستن الأمريكية، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة الحادية عشرة التي تضم أيضاً منتخبي كولومبيا وأوزبكستان.
ويدخل المنتخب البرتغالي اللقاء مرشحاً لحصد النقاط الثلاث بالنظر إلى تشكيلته المدججة بالنجوم وأصحاب الخبرة الدولية بقيادة كريستيانو رونالدو، بينما يطمح منتخب الكونغو الديمقراطية إلى مباغتة منافسه وتحقيق مفاجأة مبكرة تمنحه دفعة معنوية في المونديال.
وكانت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أسندت إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم قطري بقيادة عبد الرحمن الجاسم، ويعاونه طالب المري وسعود المقالح، في حين يتولى الجنوب أفريقي توم أبونجيل مهمة الحكم الرابع.
وتأتي هذه المواجهة وسط ظروف جوية استثنائية فرضت نفسها على معسكر المنتخب البرتغالي؛ حيث تسببت عاصفة قوية ضربت مدينة ميامي الأمريكية بإلغاء الحصة التدريبية الأخيرة للبرتغال، إضافة إلى إلغاء المؤتمر الصحفي للمدرب، بعد أن فعّلت السلطات المحلية إجراءات السلامة، وألزمت الصحفيين بالبقاء داخل مركباتهم حرصاً على سلامتهم.
ويسعى البرتغاليون خلال هذه النسخة إلى تعزيز أرقامهم المونديالية، حيث خاض المنتخب البرتغالي خلال مشاركاته السابقة 35 مباراة، حقق خلالها 17 انتصاراً مقابل 6 تعادلات و12 هزيمة، وسجل لاعبوها 61 هدفاً بينما استقبلت شباكهم 41 هدفاً.
في المقابل، يأمل منتخب الكونغو الديمقراطية استغلال أي حالة ارتباك لدى منافسه جراء التقلبات الجوية للخروج بنتيجة إيجابية، وتحقيق انطلاقة مختلفة في ظهوره الثاني تاريخياً ببطولات كأس العالم بعد مشاركته الوحيدة السابقة في نسخة عام 1974.
ولم ينجح المنتخب الأفريقي خلالها في تجاوز دور المجموعات بعد خسارته مبارياته الثلاث، واستقبال شباكه 14 هدفاً دون تسجيل أي هدف، ما يجعل مونديال 2026 فرصة مواتية لتدوين تاريخ جديد للفريق على الساحة العالمية.
وتضم المجموعة الحادية عشرة إضافة إلى البرتغال والكونغو منتخبي كولومبيا وأوزبكستان.