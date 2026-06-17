منتخب البرتغال يستهل مشواره في مونديال 2026 بمواجهة الكونغو الديمقراطية

هيوستن-سانا

يستهل المنتخب البرتغالي لكرة القدم مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة ‏مرتقبة أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء ‏بتوقيت دمشق، على أرضية ملعب “ستاد إن آر جي” في مدينة هيوستن الأمريكية، ‏وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة الحادية عشرة التي تضم أيضاً ‏منتخبي كولومبيا وأوزبكستان‎.‎

ويدخل المنتخب البرتغالي اللقاء مرشحاً لحصد النقاط الثلاث بالنظر إلى تشكيلته ‏المدججة بالنجوم وأصحاب الخبرة الدولية بقيادة كريستيانو رونالدو، بينما يطمح ‏منتخب الكونغو الديمقراطية إلى مباغتة منافسه وتحقيق مفاجأة مبكرة تمنحه دفعة ‏معنوية في المونديال‎.‎

وكانت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أسندت إدارة اللقاء إلى ‏طاقم تحكيم قطري بقيادة عبد الرحمن الجاسم، ويعاونه طالب المري وسعود ‏المقالح، في حين يتولى الجنوب أفريقي توم أبونجيل مهمة الحكم الرابع‎.‎

وتأتي هذه المواجهة وسط ظروف جوية استثنائية فرضت نفسها على معسكر ‏المنتخب البرتغالي؛ حيث تسببت عاصفة قوية ضربت مدينة ميامي الأمريكية بإلغاء ‏الحصة التدريبية الأخيرة للبرتغال، إضافة إلى إلغاء المؤتمر الصحفي للمدرب، بعد ‏أن فعّلت السلطات المحلية إجراءات السلامة، وألزمت الصحفيين بالبقاء داخل ‏مركباتهم حرصاً على سلامتهم‎.‎

ويسعى البرتغاليون خلال هذه النسخة إلى تعزيز أرقامهم المونديالية، حيث خاض ‏المنتخب البرتغالي خلال مشاركاته السابقة 35 مباراة، حقق خلالها 17 انتصاراً ‏مقابل 6 تعادلات و12 هزيمة، وسجل لاعبوها 61 هدفاً بينما استقبلت شباكهم 41 ‏هدفاً‎.‎

في المقابل، يأمل منتخب الكونغو الديمقراطية استغلال أي حالة ارتباك لدى منافسه ‏جراء التقلبات الجوية للخروج بنتيجة إيجابية، وتحقيق انطلاقة مختلفة في ظهوره ‏الثاني تاريخياً ببطولات كأس العالم بعد مشاركته الوحيدة السابقة في نسخة عام‎ 1974.

ولم ينجح المنتخب الأفريقي خلالها في تجاوز دور المجموعات بعد خسارته ‏مبارياته الثلاث، واستقبال شباكه 14 هدفاً دون تسجيل أي هدف، ما يجعل مونديال ‌‏2026 فرصة مواتية لتدوين تاريخ جديد للفريق على الساحة العالمية‎.‎

وتضم المجموعة الحادية عشرة إضافة إلى البرتغال والكونغو منتخبي كولومبيا ‏وأوزبكستان‎.‎