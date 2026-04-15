بمشاركة أكثر من 11 ألف طالب.. انطلاق المرحلة الأولى من تصفيات تحدي القراءة العربي بدرعا

درعا-سانا

انطلقت اليوم الأربعاء في محافظة درعا المرحلة الأولى من تصفيات تحدي القراءة العربي “الموسم العاشر” لعام 2026، بمشاركة آلاف الطلبة من مختلف المدارس، وسط أجواء اتسمت بالحماس والتنافس المعرفي.

وأوضح منسق تحدي القراءة العربي في درعا زهير أبو حامد، أن المشاركات شهدت حضوراً لافتاً ومستوى ثقافياً عالياً، إضافة إلى ارتفاع المعنويات بين الطلبة، معرباً عن أمله بأن يكون لأبناء درعا حضور مميز في المراحل القادمة على مستوى الجمهورية العربية السورية، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعكس صورة مشرفة عن المحافظة.

وقالت المشاركة وتين خالد المصري: إن القراءة كانت شغفها منذ الصغر كنافذة تطل منها على العالم ولغة لفهم الحضارات والثقافات، مشيرة إلى أن مشاركتها في التحدي جاءت إيماناً بدور القراءة في بناء الفكر والوعي.

فيما أوضحت المشاركة شغف غازي العرونس من ثانوية الثورة للبنات أهمية القراءة الواعية والمجدية، وأشارت إلى ضرورة تشجيع الآخرين على هذه الثقافة، لما لها من أثر في بناء الإنسان.

واعتبرت المشاركة حلا راجح الناصيف أن الأسرة والمدرسة لهما دور أساسي في تنمية هذا الشغف، مؤكدة أن القراءة هي طريق الارتقاء وبناء الوعي.

وشارك في تصفيات تحدي القراءة العربي بمحافظة درعا للعام الجاري نحو 11600 طالب وطالبة، تأهل منهم 130 طالباً وطالبة إلى تصفيات المرحلة الثانية على مستوى المحافظة.