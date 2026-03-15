الدفاع المدني: وفاة رجل وإصابة 6 آخرين جراء حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

محافظات-سانا

توفي رجل وأصيب 6 مدنيين، جراء 22 حادث سير، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مختلف المحافظات.

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأحد أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مواقع الحوادث، قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل جثمان الرجل إلى الطبابة الشرعية في حلب، ليتم تسليمه لذويه وفق الأصول.

ودعا الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة، ولا سيما عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، لتجنب الانزلاق على الطرقات، إضافة إلى التأكد من الحالة الفنية للمركبات، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، والابتعاد عن السلوكيات التي تشتت الانتباه أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.

وكانت فرق الدفاع المدني السوري استجابت أول أمس الجمعة لسبعة حوادث سير في عدد من المحافظات، أسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة 11 مدنياً بجروح متفاوتة.

