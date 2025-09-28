“اصنع مستقبلك باختيار تخصصك” في ورشة للناجحين بالثانوية العامة في بصرى الشام

درعا-سانا

بدأت في مقر الثانوية الصناعية ببصرى الشام في ريف درعا اليوم، فعاليات الورشة الطلابية التي يقيمها مجلس المدينة، بالتعاون مع التجمع الشبابي والمجمع التربوي، بعنوان “اصنع مستقبلك باختيار تخصصك”.

وتهدف الورشة التي تستمر يومين إلى تعريف الطلبة الناجحين في الثانوية العامة بكيفية اختيار التخصص الجامعي، وآلية التسجيل.

عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة بصرى، عبد الحميد الدوس، دعا إلى ضرورة أن يكون الطالب على دراية تامة بالتخصصات والمقررات المرتبطة فيها، والمجالات المتاحة للعمل، والتفكير بعناية في جميع المجالات المهنية، وبالتالي اختيار التخصص الأكثر أهمية بالنسبة له، وعلاقته بمتطلبات سوق العمل.

من جهته، بين خبير اللغات ومدرس اللغة الإنكليزية الدكتور همام محمد المقداد، في تصريح لـ سانا، المعايير الأساسية لاختيار التخصص والتي تشمل، المهارات الفردية، والقدرة على الاختيار، والتكاليف المادية، ومدة الدراسة ولغتها، واحتياجات سوق العمل، ومستقبل التخصص وعلاقته بالذكاء الاصطناعي، والعائد المادي كخيار تنافسي، والاستماع لرأي الأهل والأصدقاء، بالإضافة لاستشارة الخبراء.

واعتبرت المحاضرة المهندسة رهام سعد الدين المقداد، ناشطة في مجال التطوع ومشرفة مشاريع إعمار، أن الاختيار الصحيح للتخصص يشكل الخطوة الأساسية للنجاح العملي مستقبلاً، وأشارت إلى ارتباط هذا الاختيار بالقدرة على تطوير المهارات والخبرات الفردية والاهتمامات الشخصية، وتأثيره على مسار حياة الطالب، من خلال إثراء حياته وتحقيق أهدافه.

بعد ذلك طرحت العديد من الموضوعات للحوار بين الطلبة والمحاضرين، والتي تركزت على أهمية الاختصاصات، ومواكبتها للتطور المستقبلي، وقدرتها على تأمين المردود المادي الذي يؤسس للعيش الكريم.