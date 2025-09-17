ضبط 118 كغ من الحشيش المخدر وتوقيف المتورط في ريف درعا الشرقي

درعا-سانا

نفذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة درعا، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي، عملية مداهمة محكمة في إحدى المزارع الواقعة بريف المحافظة الشرقي، وذلك عقبَ رصدٍ مكثفٍ ومتابعة دقيقة استمرت أياماً عدة.

وأوضحت وزارة الداخلية في قناتها على تلغرام أن العملية أسفرت عن العثور على كمية كبيرة من المواد المخدرة مدفونة تحت الأرض، بلغت 118 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، وإلقاء القبض على المتورط وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات استمرارها في ملاحقة جميع المتورطين بتهريب وترويج المخدرات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حمايةً للمجتمع وأمنه.

وتشهد سوريا منذ التحرير تحوّلاً جذرياً في مكافحة المخدرات، حيث انطلقت حملة وطنية شاملة لتفكيك شبكات التهريب واجتثاث اقتصاد الكبتاغون الذي أسّسه النظام البائد. وأصبح تطهير البلاد من هذه الآفة أولوية قصوى تُترجم ميدانياً بنتائج ملموسة، من أبرزها الانخفاض الكبير في معدلات الإنتاج والتهريب، وضبط مختبرات ومعامل ومستودعات كانت في السابق محصّنة وبعيدة عن الملاحقة.

