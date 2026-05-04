فعاليات توعوية في المدن السورية بمناسبة اليوم العالمي للمرور

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، فعاليات ميدانية وتوعوية في دمشق والمحافظات، بمناسبة يوم المرور العالمي، شملت انتشار شرطة المرور، وتوزيع إرشادات على المواطنين.

وذكرت وزارة الداخلية أن هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز الثقافة المرورية، وترسيخ السلامة كمسؤولية مشتركة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات واستقرار المجتمع، والتذكير بمخاطر حوادث السير الناتجة عن السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بقانون السير.

وشهدت مدينة حمص مسيراً للدراجات النارية والسيارات من أمام فرع المرور، جاب شوارع المدينة، وجرى توزيع هدايا وورود وبروشورات توعوية.

وأكد رئيس فرع المرور في المحافظة العقيد أحمد الأسعد، أن الالتزام بقانون السير سلوك حضاري يسهم في الحد من الحوادث والازدحام، مشيراً إلى أهمية هذه المناسبة في نشر الوعي المروري.

وأوضح ميسرة عباس، أحد سائقي الدراجات المشاركين، أن الفعالية تشكل لفتة مهمة للتوعية، معرباً عن أمله في التزام المواطنين بقواعد السير، حفاظاً على سلامتهم.

وفي طرطوس، نظم فرع المرور مسيراً لآليات ودراجات شرطية جاب شوارع المدينة، تخلله توزيع الورود والبروشورات التثقيفية.

وبيّن رئيس الفرع أحمد الحمود أن الهدف هو توعية السائقين وتذكيرهم بقواعد السلامة، لافتاً إلى إصلاح الإشارات المرورية العاطلة، وإعادة قسم من عناصر الشرطة القدامى لتحسين الواقع المروري.

كما أعرب رئيس قسم العمليات في فرع مرور طرطوس عثمان كروم عن أمله في التزام السائقين بالقوانين، حرصاً على السلامة العامة.

وفي إدلب نفّذ عناصر فرع المرور فعالية استعراضية، تخللها توزيع الورود على الأهالي، في بادرة تهدف إلى نشر الوعي المروري وتعزيز العلاقة مع المجتمع، وأجرى قائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد غسان باكير جولة تفقدية على عناصر فرع المرور، للاطلاع على جاهزية الكوادر.

وفي درعا، أطلقت قيادة الأمن الداخلي حملة “أمانك هدفنا” التي شملت توزيع بروشورات، وهدايا رمزية، والتواصل المباشر مع المواطنين، وسط تفاعل لافت من الأهالي.

وأكد رئيس فرع المرور محمد عبد الله صبيحي أن المناسبة فرصة لتقييم الأداء، وتعزيز الثقة بين شرطة المرور والمجتمع، مشيراً إلى أن الهدف هو ترسيخ الثقافة المرورية كسلوك يومي.

وفي الرقة، كرّم فرع المرور عدداً من عناصره تقديراً لجهودهم في تنظيم حركة السير، ونفذ نشاطاً توعوياً تضمن توزيع الورود والمعطرات المرفقة برسائل إرشادية.

المقدم مازن الحميدي معاون قائد الأمن لشؤون الشرطية

وأوضح معاون قائد الأمن لشؤون الشرطة المقدم مازن الحميدي، أن الالتزام بقواعد السير مسؤولية مشتركة، محذراً من تزايد الحوادث نتيجة عدم التقيد بالإشارات والانتباه أثناء القيادة.

ويهدف اليوم العالمي للمرور، الذي يصادف الرابع من أيار، إلى تعزيز الوعي بقواعد السير، والحد من الحوادث المرورية التي تعد من أبرز أسباب الوفيات والإصابات حول العالم، والتأكيد على أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية.

