ندوة في دمشق تؤكد دور المؤسسات المجتمعية في الحد من آفة المخدرات

جولة لنائب وزير الاقتصاد والصناعة ومحافظ اللاذقية على المنطقة الصناعية
افتتاح معرض الكتب والوثائق الشركسية في دمشق لتعزيز قيم التنوع في المجتمع السوري
مشروع إدارة النفايات في الشجرة بريف درعا يوسّع ترحيل القمامة ويحسّن الواقع البيئي والخدمي
الرقابة والتفتيش: اطلاق موقع جديد ومنصة للشكاوى قريباً
اتحاد علماء بلاد الشام وخطباء وأئمة المساجد يدعون لدعم سورية في مواجهة الإرهاب وداعميه
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