ندوة في ثقافي الباب تناقش واقع الاقتصاد السوري ودور التحول الرقمي في التنمية

حلب-سانا

نظّم المركز الثقافي العربي في مدينة الباب، برعاية مديرية الثقافة في حلب، اليوم الإثنين، ندوة حوارية، تناولت واقع الاقتصاد السوري والتحديات التي تواجهه، بمشاركة عدد من الأكاديميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.

وتطرقت الندوة إلى عدة محاور تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاستثمارات ودورها في دعم مرحلة التعافي، إضافة إلى مناقشة التحديات التي يمر بها الاقتصاد السوري وآفاق تطويره خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على أهمية التحول الرقمي في تحسين الأداء الاقتصادي والإداري.

وأوضح مدير المركز الثقافي العربي في مدينة الباب أحمد حاج علي، في تصريح لمراسل سانا، أن الندوة شهدت مشاركة ثلاثة باحثين أكاديميين ناقشوا خلالها واقع الاقتصاد السوري والإصلاحات المطلوبة في مرحلة التعافي، وآليات الانتقال نحو اقتصاد رقمي متطور قادر على مواكبة الاقتصادات العالمية.

وأشار حاج علي إلى أن الندوة تناولت سبل الانتقال من مرحلة التعافي إلى الازدهار الاقتصادي، مؤكداً أهمية استمرار هذه اللقاءات الفكرية والاقتصادية، لما لها من دور في إثراء النقاش حول مستقبل الاقتصاد السوري.

من جانبها، بيّنت عضو الهيئة التدريسية في جامعة غازي عنتاب بمدينة الباب الدكتورة سعاد المؤقت أن مشاركتها ركزت على مستقبل الاقتصاد السوري في ظل التحول الرقمي، موضحةً أن هذا التحول يسهم في تحسين مستوى المعيشة، وخفض التكاليف وتطوير بيئة الأعمال.

وأضافت: إن التحول الرقمي يتيح للمشاريع الصغيرة والناشئة الدخول إلى الأسواق الرسمية والاستفادة من التسويق الإلكتروني، ما ينعكس إيجاباً على الإنتاج والدخل، كما يخفف من الأعباء الإدارية والروتين في المؤسسات الحكومية، ويساعد على تسريع المعاملات وتعزيز الاستثمارات والحد من الفساد والرشاوى.

وأكدت أن الواقع الاقتصادي الحالي قد لا يكون مهيأً لتحول رقمي كامل، إلا أن تطبيق التحول التدريجي والجزئي يمكن أن يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في سوريا.

بدوره، أشار طالب إدارة الأعمال في جامعة غازي عنتاب حسن حزوري إلى أهمية المحاور المطروحة، ولا سيما ما يتعلق بدور التحول الرقمي في دعم المشاريع الصغيرة وزيادة دخل الأفراد، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي.

وتأتي الندوة ضمن سلسلة الأنشطة الثقافية والفكرية التي ينظمها المركز الثقافي العربي في مدينة الباب، بالتعاون مع الفعاليات الأكاديمية والثقافية، بهدف تعزيز الحوار المجتمعي حول القضايا الاقتصادية والتنموية في سوريا خلال مرحلة التعافي.