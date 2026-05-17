اجتماع في درعا لتعزيز التنسيق في ملف المفقودين

درعا-سانا

ناقش الاجتماع الذي جمع مدير منطقة درعا محمد أبو دبوس مع ممثلي الهيئة العامة للمفقودين في المحافظة، اليوم الأحد، سبل تطوير العمل في ملف المفقودين، وتعزيز آليات التنسيق بين الجهات الرسمية والمجتمعية.

وقدّم ممثلو الهيئة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر منطقة درعا، شرحاً تفصيلياً حول طبيعة عمل الهيئة باعتبارها جهة رسمية تتبع للدولة السورية وليست منظمة إنسانية، تعمل وفق إجراءات قانونية وإدارية واضحة، تهدف إلى توثيق حالات الفقدان والتحقق من البيانات الواردة من مختلف المناطق.

كما استعرض ممثلو الهيئة طرق توثيق المفقودين، وآليات جمع المعلومات، وأساليب التحقق من صحة البيانات، بما يضمن الوصول إلى سجلات دقيقة تساعد في معرفة مصير الأشخاص المفقودين، سواء ممن فُقدوا خلال الأحداث السابقة، أو أولئك الذين كانوا مرتبطين بجهات رسمية في فترات سابقة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للمفقودين تشكلت في أيار الماضي بموجب المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2025، وهي هيئة مستقلة مكلفة بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسراً، وتوثيق حالاتهم وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.