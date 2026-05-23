محافظ السويداء: الاعتداء على مؤسسة المياه لا يمت لروح المحافظة

السويداء-سانا

أكد محافظ السويداء مصطفى البكور أن الاعتداء الذي تعرّضت له الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة السويداء لا يمتّ لروح المحافظة بصلة.

وقال البكور في بيان نشرته محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت: “إن الأيام الماضية شهدت اعتداءات من عصابات خارجة عن القانون على مؤسسة المياه، وعرقلة عملها، والتهديد بالتعرّض لممتلكاتها، وهذا السلوك لا يمتّ لروح المحافظة بصلة”.

وحمّل البكور في البيان المجتمع المحلي والعقلاء مسؤولية مباشرة عن حماية هذه المؤسسات، معتبراً أن السكوت عن هذه الأفعال مشاركة ضمنية في العبث بها.

البكور: الاعتداء على مؤسسة المياه اعتداء على المجتمع

وأكد أن حماية المرافق العامة واجب جماعي لا يُعفى منه أحد، والتعدي على مؤسسة المياه اعتداء على حق المجتمع كله، وأن المجتمع مطالب بموقف واضح وصريح يليق بتاريخ السويداء، مشدداً على أنه ستتم ملاحقة العصابات دون تهاون.

ولفت البكور إلى أن المؤسسات العامة ليست ملكاً لأحد ولا مجالاً لتصفية الحسابات، بل هي لخدمة الناس، و”لن نسمح بتحويلها إلى ساحة للفوضى أو الابتزاز”.

ويأتي هذا الاعتداء في وقت يواصل فيه قطاع المياه في سوريا جهوده لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين، وسط تأكيد رسمي على ضرورة تحييد المؤسسات الخدمية عن أي اعتداءات أو ممارسات تعيق عملها، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على حياة الأهالي واستقرار الخدمات الحيوية.

وفي وقت سابق اليوم، أدانت وزارة الطاقة الاعتداء الذي تعرّضت له الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة السويداء، من قبل مجموعات خارجة عن القانون، وما رافقه من أعمال ترويع وتهديد للكوادر العاملة، بما في ذلك التهديد بالخطف أثناء أداء واجبهم المهني والإنساني.