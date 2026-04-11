وزارة الطاقة السورية تبدأ إجراءات إعادة المفصولين من الإدارة العامة للمياه إلى العمل

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الطاقة بدء إجراءات عودة العاملين المفصولين من الإدارة العامة للمياه (وزارة الموارد المائية سابقاً)، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، إلى العمل وذلك بدءاً من يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على التلغرام أمس الجمعة، أن على المفصولين الذين وردت أسماؤهم في القائمة المنشورة على موقعها الرسمي، مراجعة المواقع المحددة إلى جانب كل اسم، لاستكمال المرحلة التالية من إجراءات العودة إلى العمل.

وبيّنت الوزارة أن المراجعة تبدأ يوم الإثنين من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 14:30 ظهراً، وفق الأماكن المذكورة بجانب أسماء المشمولين بالإجراء.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات تنظيمية تمهيدية تهدف إلى استكمال المراحل القانونية والإدارية وفق الأصول، بما يضمن إعادة الحقوق الوظيفية إلى أصحابها.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار مسار إداري وقانوني تعمل من خلاله الجهات الحكومية السورية على معالجة أوضاع العاملين المفصولين من وظائفهم نتيجة مواقفهم الثورية خلال فترة النظام البائد، وإعادة النظر في ملفاتهم الوظيفية تمهيداً لإعادتهم إلى العمل، واستعادة حقوقهم الوظيفية وفق الأنظمة المعمول بها.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك