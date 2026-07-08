السفارة السورية في كراكاس تكرّم فريق الإنقاذ السوري بعد مشاركته في الاستجابة لزلزال فنزويلا

كراكاس-سانا

كرّمت السفارة السورية في العاصمة الفنزويلية كراكاس، فريق الإنقاذ السوري الدولي التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، تقديراً لجهوده الإنسانية خلال مشاركته في عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة للمتضررين من الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا مؤخراً.

وشهد حفل التكريم الذي أقيم في مبنى السفارة، حضور عدد من أبناء الجالية السورية، وممثلي الهيئات والفعاليات الاغترابية، إلى جانب شخصيات دبلوماسية ورسمية، حيث جرى تكريم أعضاء الفريق تقديراً لما قدموه من جهود ميدانية خلال المهمة الإنسانية.

وحظيت مشاركة الفريق السوري بتقدير واحترام كبيرين من الحكومة الفنزويلية، لما أظهره أفراده من كفاءة عالية والتزام إنساني خلال أداء مهامهم، حيث كرمت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، الفريق السوري ومنح حكومة الجمهورية العربية السورية وسام “أبطال فنزويلا”، إلى جانب تكريم أعضاء الفريق تقديراً لتفانيهم في أداء واجبهم الإنساني.

العلاقات الثنائية بين قطر وسوريا

من جانبه، قال سفير دولة قطر لدى جمهورية فنزويلا، سلمان بن نابت الخليفي: إن مشاركة مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، إلى جانب فريق الإنقاذ السوري جاءت تأكيداً على العلاقات الثنائية بين قطر وسوريا.

وأوضح السفير القطري، أن الفريقين عملا معاً في مساعدة المتضررين من الزلزال الذي شهدته فنزويلا في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، مشيراً إلى أن جهودهما لاقت إشادة من الحكومة الفنزويلية والمواطنين.

رسالة تتجاوز الحدود

وقال وسام زيدان، مسؤول فرق البحث والإنقاذ في الدفاع المدني السوري بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وقائد فريق الإنقاذ السوري: “يمثل هذا التكريم تقديراً لكل فرد شارك في هذه المهمة، ويؤكد أن العمل الإنساني رسالة تتجاوز الحدود، وأن ما حققه الفريق جاء بفضل التعاون والتنسيق مع الجهات الفنزويلية والفرق الدولية المشاركة.”

وأضاف: إن المهمة شكلت تجربة مهنية وإنسانية مهمة ستسهم في تطوير قدرات الفريق وتعزيز جاهزيته للاستجابة للكوارث، معرباً عن شكره للسفارة السورية في كراكاس على الدعم والمتابعة التي قدمتها طوال فترة المهمة.

وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، وبرعاية وزارة الخارجية والمغتربين، وصل فريق الإنقاذ السوري الدولي التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى العاصمة الفنزويلية كراكاس في الـ 29 من الشهر الماضي، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية للمتضررين من الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا.

وضم الفريق السوري 15 متخصصاً في مجال البحث والإنقاذ، وشارك في تنفيذ المهام الميدانية بالتنسيق مع فريق الإنقاذ الدولي في قوة الأمن الداخلي (لخويا) في دولة قطر، إضافة إلى 26 فريقاً دولياً من مختلف دول العالم.

وتُعد هذه المهمة أول مشاركة دولية لفريق إنقاذ سوري خارج حدود البلاد، في إطار جهود وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لتعزيز حضور سوريا في الاستجابة الإنسانية الدولية، وتبادل الخبرات مع فرق الإنقاذ العالمية.