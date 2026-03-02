التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية تبحثان الاحتياجات الوظيفية في الوزارتين

دمشق-سانا

بحث وزيرا التنمية الإدارية محمد حسان السكاف والشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، خلال لقائهما اليوم الإثنين، سبُل تعزيز التعاون في مجالي التوظيف وبناء القدرات.

وركّز اللقاء الذي عُقد في وزارة التنمية الإدارية على دراسة الاحتياجات الوظيفية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأهمية إعداد خطط دقيقة لتغطيتها بما ينسجم مع متطلبات التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء.

كما تمت مناقشة آليات إحداث معاهد متخصصة بالرعاية الاجتماعية وبناء القدرات، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات اللازمة، مع التأكيد على ربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، ولا سيما في المجالات الاجتماعية والرعائية.

وأكد الوزيران أهمية التكامل بين الوزارتين لتطوير رأس المال البشري وتعزيز فرص التوظيف في المرحلة المقبلة.

يُذكر أن وزارة التنمية الإدارية كانت طرحت مشروع مدونة السلوك الوظيفي للحوار والتفاعل المؤسسي والمجتمعي، في إطار ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على النزاهة والحياد والمسؤولية.

