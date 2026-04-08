السورية للحبوب تبدأ تجهيز مراكز الحبوب في دير الزور لتسلم أقماح الموسم القادم

دير الزور-سانا

بدأ فرع المؤسسة السورية للحبوب في دير الزور، اتخاذ الإجراءات اللازمة، استعداداً لاستقبال موسم القمح الجديد، في ظل المؤشرات الإيجابية، التي يبشر بها الموسم الزراعي الحالي، نتيجة تحسن الظروف المناخية، واتساع المساحات المزروعة في منطقة الجزيرة.

وأوضح مدير الفرع عبد الرحمن عواد في تصريح لمراسل سانا، أن دخول مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية إلى دائرة الإنتاج، بالتزامن مع أمطار الخير التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، يبشر بموسم وفير، الأمر الذي دفع فرع المؤسسة إلى البدء بتجهيز عدد من المراكز لاستقبال الأقماح من المزارعين، وتأمين مستلزمات التخزين والنقل، بما يضمن انسيابية عمليات الاستلام خلال الموسم.

وأشار عواد إلى أن المراكز التي جرى تجهيزها حتى الآن تشمل مركز الصومعة البيتونية، ومركز العشرة كيلومتر، إضافة إلى مركز الفرات، ومركز الميادين، لاستقبال الأقماح من المزارعين في مختلف مناطق المحافظة والمناطق المجاورة، بما يسهم في تسهيل عمليات التسويق، وتقليل الأعباء على المزارعين.

وبيّن عواد أن فرع المؤسسة يعمل بالتوازي مع تجهيز المراكز على تأمين مادة الدقيق للمخابز العاملة في منطقة الجزيرة، حيث تم التعاقد مع عدد من المطاحن الخاصة في المنطقة، لتأمين مادة الدقيق بشكل مستمر، بما يضمن استمرار عمل المخابز وتلبية احتياجات المواطنين من مادة الخبز.

وأضاف عواد: إن فرع المؤسسة يعمل على تأهيل المطاحن التابعة له في المنطقة، وذلك من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح، ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، بما يسهم في زيادة القدرة الإنتاجية، وتحسين جودة الدقيق المنتج.

ولفت عواد إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الجاهزية للموسم الزراعي المقبل وتحقيق أفضل استفادة من الإنتاج المتوقع، إضافة إلى العمل على تقليل الهدر قدر الإمكان من خلال تحسين عمليات الاستلام والتخزين وتأمين الدقيق بشكل مستقر.

وأشار عواد إلى أن المؤسسة تعمل كذلك على استقبال مادة الدقيق من المحافظات الأخرى عند الحاجة، لضمان استمرارية التوريد وتلبية الطلب في ظل زيادة الاستهلاك مع عودة النشاط الاقتصادي والخدمي في المحافظة، مؤكداً أن المؤسسة تتابع بشكل يومي واقع التخزين والتوريد لضمان توافر المادة بشكل دائم.

وكانت السورية للحبوب أعلنت في الـ13 من تشرين الثاني الماضي، استراتيجية تطوير قطاع الحبوب وخطة وطنية شاملة لإنشاء وتأهيل عدد من الصوامع والمطاحن في مختلف المحافظات السورية، بما يرفع الطاقة التخزينية والإنتاجية، ويحسن جودة الطحين.

وتعمل المؤسسة التي أحدثت عام 2019، على استلام محاصيل القمح من الفلاحين سنوياً، وتخزينها في الصوامع والمستودعات المخصصة لذلك، بهدف دعم المخزون الاستراتيجي، وتأمين احتياجات المخابز من مادة الدقيق، وضمان استقرار توافر مادة الخبز في مختلف المحافظات.