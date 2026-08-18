إلقاء القبض على شخص طعن عنصراً من الأمن الداخلي في دير الزور

دير الزور-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور القبض على المدعو (م. ع)، لإقدامه على طعن عنصر الأمن الداخلي أحمد عبد القادر صالح الجاسم بسكين، ما أدى إلى استشهاده.

وذكرت قناة قوى الأمن الداخلي على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات مستمرة مع الموقوف لكشف ملابسات الواقعة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتقديمه إلى القضاء المختص.

وكان الجاسم تعرض للطعن بسكين خلال مشاجرة اندلعت في حي الجبيلة بمدينة دير الزور، ما أدى إلى استشهاده، فيما لا تزال أسباب المشاجرة ودوافعها قيد التحقيق.