احتجاجات متواصلة لفلاحي الرقة رفضاً لتسعيرة القمح.. ومطالب بإنصاف المنتجين

الرقة-سانا

لليوم الثاني على التوالي، نظم عشرات الفلاحين في محافظة الرقة اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية عند دوار النعيم وسط مدينة الرقة، مطالبين بتعديل تسعيرة شراء القمح التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والصناعة، ومعتبرين أنها لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج الزراعي.

وأكد المحتجون أن التسعيرة الحالية لا تغطي النفقات الأساسية التي يتحملها الفلاح خلال الموسم الزراعي، مشددين على أنهم سيواصلون الوقفات الاحتجاجية حتى إعادة النظر في السعر، بما يحقق العدالة وينصف الفلاح.

وقال الفلاح عبود سالم الحجي في تصريح لمراسل سانا: “نحن معتصمون هنا في دوار النعيم إلى حين إنصافنا من الحكومة وتغيير هذه التسعيرة ورفعها، فمحافظة الرقة تعتمد بشكل كبير على موسم القمح، والفلاح هو المحرك الاقتصادي الأول فيها”.

وأضاف الحجي: “وصلنا إلى مرحلة نطالب فيها فقط بتغطية تكاليف الإنتاج، فلا نريد الخسارة ولا حتى الربح، وإنما الحفاظ على قدرتنا على الاستمرار بالزراعة”.

بدوره، أوضح المزارع عبد الكريم العكلة، أن شراء معظم مستلزمات الزراعة يتم بالدولار الأمريكي، بينما يتم بيع محصول القمح بالليرة السورية، ما يؤدي إلى خسائر إضافية للفلاحين، مطالباً بتقديم الدعم اللازم للقطاع الزراعي، وخاصة الأسمدة والمحروقات الضرورية للموسم الزراعي.

ويؤكد المحتجون أن استمرار تجاهل مطالب الفلاحين قد ينعكس سلباً على الموسم الزراعي ومستقبل زراعة القمح في المحافظة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع القدرة على تغطية النفقات، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة تضمن حماية الفلاح، ودعم الأمن الغذائي في البلاد.