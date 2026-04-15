إدارة سد كديران: ارتفاع تصريف المياه إلى 500 متر نتيجة زيادة منسوب مياه نهر الفرات

الرقة-سانا

أكد مدير سد كديران في الرقة، موسى الوادي، ارتفاع تصريف المياه من السد إلى ما بين 500 و550 متراً مكعباً في الثانية، نتيجة زيادة منسوب المياه في نهر الفرات وارتفاع الوارد المائي.

وأوضح الوادي في تصريح لمراسل سانا، اليوم الأربعاء، أن السد يعمل على تنظيم جريان النهر باتجاه الأراضي العراقية، مشيراً إلى أنه كان يتم تشغيل مجموعة واحدة سابقاً بمعدل تصريف يتراوح بين 250 و300 متر مكعب في الثانية، قبل ارتفاع المنسوب وتشغيل مجموعة ثانية.

ولفت إلى أن زيادة التصريف ستؤدي إلى ارتفاع تدريجي في منسوب المياه في مجرى النهر خلال الأيام القادمة.

ودعا الوادي الأهالي والفلاحين الموجودين على ضفتي النهر في مناطق الرقة ودير الزور وصولاً إلى الحدود العراقية، إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ولا سيما إبعاد المحركات والتجهيزات الزراعية، بما يسهم في حماية ممتلكاتهم وتجنب الأضرار المحتملة.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات التنظيمية المتخذة لضبط جريان المياه في نهر الفرات، بما يسهم في الحفاظ على السلامة العامة وحماية الأراضي والممتلكات في المناطق الواقعة على ضفافه.