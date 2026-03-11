التجارة الداخلية تنظم ضبوط تموينية بحق أفران مخالفة في الرقة

الرقة-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة الرقة خمسة ضبوط تموينية، بحق عدد من المخابز المخالفة.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على تلغرام، أن الضبوط تنوعت بين عدم التقيد بالشروط الصحية ومخالفة القرارات الوزارية، المتعلقة بمواصفات الرغيف من حيث القطر والجودة، إضافة إلى سوء التصنيع وعدم الالتزام بساعات العمل المحددة.

وأوضحت الوزارة أن تنظيم الضبوط جاء خلال جولات مكثفة نفذتها المديرية، شملت معظم الأفران العامة والأفران الخاصة في المدينة، بهدف التأكد من آلية العمل والالتزام بالمواصفات الصحية والفنية المعتمدة لإنتاج الخبز.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد الرقابة والمحاسبة، وعدم التهاون مع أي مخالفة تمس صحة المواطن أو أمنه الغذائي، مشيرة إلى تكثيف الدوريات التموينية صباحاً ومساء، خلال الفترة الأخيرة، سواء أثناء عمل الأفران أو خلال عمليات توزيع الخبز.

وتواصل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات تنفيذ جولات رقابية مكثفة على المخابز العامة والأفران الخاصة، بهدف ضمان جودة رغيف الخبز والتقيد بالمواصفات المعتمدة والالتزام بالأسعار المحددة، بما يضمن وصول المادة إلى المواطنين بالشكل المناسب ويحافظ على الأمن الغذائي.