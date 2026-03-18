رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يحيّي صمود السوريين ويؤكد أن العدالة طريق مستقبلهم

منصة إكس

دمشق-سانا

أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، أن العدالة هي الطريق نحو مستقبل يليق بتضحيات السوريين.

وقال في تغريدة على منصة إكس: “في ذكرى انطلاق الثورة، نحيّي صمود السوريين ونترحّم على الضحايا، ونؤكد أن العدالة هي الطريق نحو مستقبلٍ يليق بتضحياتهم، كل عام وسوريا وشعبها بخير”.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أكد في وقت سابق، أن العدالة في سوريا لن تكون انتقامية، بل قائمة على كشف الحقيقة، والمساءلة، والمحاسبة، ومنع الإفلات من العقاب، وترسيخ سيادة القانون، مشدداً على أن الهيئة ستكون منصة فاعلة لإنصاف الضحايا، وتكريمهم، وتخليد ذكراهم، وجبر الضرر، وصولاً إلى مصالحة وطنية شاملة، تحفظ كرامة السوريين جميعاً.

مهرجان “ليالي حلب” يعيد الحياة إلى خان الشونة ويحيي التراث الحلبي
إدارة الأمن العام في محافظة درعا تطلق حملة أمنية تستهدف الخارجين عن القانون
كيف تسهم محطات الرصد المطرية في استدامة الإنتاج الزراعي السوري؟
محافظ درعا يبحث مع السفير الإيطالي في سوريا التحديات الخدمية ومشاريع التعاون المستقبلية
النقل السورية تعلن توقفاً مؤقتاً لمديرياتها لتطوير خدماتها الإلكترونية
