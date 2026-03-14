وزارة الطوارئ تطلق حملة لرفع السواتر الترابية وفتح الطرقات بريف حلب الشرقي

حلب-سانا

أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم السبت، حملة خدمية في ناحية الشيوخ بريف حلب الشرقي، لرفع السواتر الترابية وفتح الطرقات، بهدف تسهيل عودة السكان وتنقلهم، والمساهمة في تسريع وتيرة التعافي في المنطقة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحملة تنفذ من قبل فرق الدفاع المدني السوري إلى جانب فرق إزالة مخلفات الحرب، وذلك ضمن جهود متواصلة لدعم الاستقرار وتحسين الخدمات في المناطق المتضررة.

وبدأت فرق الوزارة في التاسع من كانون الثاني الماضي تنفيذ مهامها في الأحياء التي كانت خاضعة لسيطرة قسد في حلب، وذلك في خطوة لاستعادة الحياة الطبيعية فيها.

وتشهد مناطق عدة في ريف حلب الشرقي أعمالاً خدميةً وإعادة تأهيل للبنية التحتية، في ظل مساعٍ حكومية لتعزيز الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى مناطقهم، بعد الأضرار التي لحقت بالطرقات والمرافق العامة خلال السنوات الماضية.