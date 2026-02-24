الأمن الداخلي في الرقة يبدأ تنفيذ القرارات المتعلقة بالدراجات النارية المخالفة داخل المدينة

الجيش العربي السوري ينفذ عملية تمشيط شاملة في قرية الحماميات بريف حماة الشمالي
الأمن الداخلي في حماة يلقي القبض على عميد طيار متورط بجرائم حرب ضد المدنيين
وزير الصحة برفقة محافظي اللاذقية وإدلب يطلعون على المخيمات المتضررة بسبب السيول في خربة الجوز
لليوم التاسع على التوالي فرق الإطفاء والدفاع المدني تواصل عملياتها بريف اللاذقية
انتشار قوات الأمن الداخلي في بلدة ولغا بريف السويداء لضمان تنفيد وقف إطلاق النار وحماية
