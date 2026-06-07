اجتماع في القنيطرة لمناقشة الواقع البيئي في المحافظة وآليات تعزيز العمل الخدمي

القنيطرة-سانا



ناقش اجتماع عُقد اليوم الأحد في محافظة القنيطرة، بمشاركة المديريات المعنية والفعاليات المحلية، الواقع البيئي في المحافظة، وآليات تعزيز العمل البيئي والخدمي، وذلك في إطار التحضيرات للاحتفال بيوم البيئة العالمي في المحافظة.



وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة والبيئة الدكتور بهاء الرهبان، أن القنيطرة تُعد من المحافظات النظيفة بيئياً، وتأتي في المرتبة الأولى بين المحافظات السورية من حيث الواقع البيئي.



وأشار الرهبان إلى أن الاجتماع أكد ضرورة تنفيذ حملات نظافة تطوعية بالتعاون بين المديريات المعنية ومديرية البيئة والجمعيات والفرق التطوعية واللجان الرياضية، إضافة إلى مشاركة الجامعات والمعاهد في الأنشطة البيئية والتوعوية.



وبيّن الرهبان أنه تم الاتفاق على إطلاق حملة توعية لفرز النفايات المنزلية وفق نظام “الكيسين” للنفايات الرطبة والجافة ابتداءً من الأسرة، حيث جرى اختيار حيين في بلدية السلام لتنفيذ التجربة خلال الشهرين القادمين.

وأضاف: إن الاجتماع أكد أهمية الدور الإعلامي في تنفيذ حملات توعوية وترويجية للحفاظ على البيئة، إلى جانب إقامة منتدى حواري، وفعاليات توعوية بمناسبة يوم البيئة العالمي، وتنفيذ حملات تشجير وتجميل في بلدات ومدن المحافظة، إضافة إلى تقييم واقع عمل البلديات واحتياجاتها من الآليات، والإمكانيات لتحسين الخدمات البيئية.



ويُحتفل بيوم البيئة العالمي في الـ 5 من حزيران من كل عام، ويُعد أكبر منصة عالمية للتوعية البيئية العامة، إذ يقود برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاحتفال بهذه المناسبة سنوياً منذ عام 1973، بهدف تعزيز الوعي بالقضايا البيئية، وحشد الجهود الحكومية والمجتمعية لاتخاذ إجراءات تسهم في حماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.