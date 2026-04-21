يوم حقلي في مرج السلطان بريف دمشق لدعم سلاسل قيمة الأشجار المثمرة وتطوير مرونة الغابات

دمشق-سانا

نظّمت مديرية زراعة دمشق وريفها، بالتعاون مع منظمة “أمل” للإغاثة والتنمية، يوماً حقلياً في قرية مرج السلطان بريف دمشق، ضمن مشروع التعاون بين الجانبين الذي يهدف إلى دعم سلاسل قيمة الأشجار المثمرة وتطوير مرونة الغابات.

وتضمن اليوم الحقلي الذي نظم، اليوم الثلاثاء، تعريف المشاركين بالتقنيات والأساليب الزراعية الحديثة، وتنفيذ شبكات ري بالتنقيط، وزراعة عدد من المحاصيل البينية مثل الفول والبازلاء، إلى جانب تقديم السماد العضوي لدعم الأشجار.

تعزيز التنمية الزراعية

وأكد رئيس دائرة التعاون الدولي في المديرية جهاد المحمد في تصريح لمراسل سانا، أهمية مشروع التعاون الذي يجري تنفيذه في مدينة دوما مع المنظمة، بما يسهم في تعزيز التنمية الزراعية، وتحسين جودة الإنتاج، وتلتزم المديرية بمتابعة تنفيذ المشروع وإجراء عمليات التقييم على نتائجه والاستفادة منها.

من جانبها، بينت رئيسة المنظمة فاطمة حامد، أن المشروع يهدف إلى تعزيز سلسلة قيمة الأشجار المثمرة، حيث تقدم المنظمة للفلاحين المدخلات الزراعية بشكل تشاركي، مشيرة إلى أن الفلاح يسهم بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة من قيمة هذه المدخلات.

ولفتت حامد إلى أن هذا المشروع يتضمن إنشاء مشتل يضم 20 ألف شتلة، ووحدة تصنيع غذائي، تشمل تدريب العاملات على الإنتاج والجودة والتغليف والتسويق، وتوزيع شبكات ري بالتنقيط، وبذوراً زراعية بيئية، وأسمدة عضوية، إلى جانب مبيدات صديقة للبيئة.

ومن فريق البرامج في منظمة “أمل”، بيّن المهندس الزراعي محمد أشقر أهمية النشاطات التي تضمنها اليوم الحقلي في القرية من تمديد الخطوط الرئيسية للري، لتأمين غزارة المياه لكل شجرة، إلى زراعة المحاصيل البينية، بهدف تنشيط العقد البكتيرية الآزوتية في جذورها، وزيادة خصوبة التربة.

تمكين النساء الريفيات

وأوضحت مسؤولة وحدة التصنيع الغذائي في المنظمة وسام الحجي، أنه يجري الإعداد لفريق من 24 من النساء الريفيات، بهدف تمكينهن من المشاركة في المعارض المتخصصة بالتعاون مع وزارة الزراعة، حيث تعمل المنظمة على إجراء المقابلات واختيار العاملات وتدريبهن في مجالات الإنتاج والجودة والتغليف والتسويق.

من جهته، أشار عدد من المزارعين إلى أهمية المبادرات المقدمة في مجال دعم المنتجين بالمستلزمات الرئيسة، والذي من شأنه أن يسهم في تحسين الإنتاج ودعم القطاع الزراعي في الريف.

وكان مدير الزراعة في دمشق وريفها زيد أبو عساف بحث في الواحد والثلاثين من شهر آذار الماضي، خلال اجتماع تنسيقي مع ممثلي منظمة “أمل” للإغاثة والتنمية، آليات تنفيذ مشروع دعم سلاسل قيمة الأشجار المثمرة في دوما بريف دمشق، بما يسهم في تعزيز القطاع الزراعي، ودعم الاقتصاد الريفي.