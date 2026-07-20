أمن الطرق يفعّل حاجز “أبيض” لتعزيز السلامة على مدخل الحسكة

حاجز تل أبيض أمن الطرق يفعّل حاجز "أبيض" لتعزيز السلامة على مدخل الحسكة

الحسكة-سانا

باشرت إدارة أمن الطرق في قوى الأمن الداخلي بمحافظة الحسكة، بتفعيل حاجز “أبيض” على المدخل الجنوبي الغربي لمدينة الحسكة باتجاه محافظة الرقة.

وذكرت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن هذا الاجراء يأتي ضمن خطة تعزيز الانتشار الميداني على المحاور الحيوية في محافظة الحسكة، وتعزيز الجاهزية الأمنية.

وأشارت المديرية إلى أن هذا الإجراء يأتي أيضاً في إطار تنظيم حركة العبور، ورفع مستوى السلامة على الطرق العامة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة للمسافرين، وتعزيز الأمن على أحد أبرز مداخل المحافظة.

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