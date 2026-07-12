الرئيس الشرع: انطلاق مجلس الشعب محطة وطنية لترسيخ الشورى وبناء مؤسسات الدولة

دمشق-سانا



أكد الرئيس أحمد الشرع أن انطلاق مجلس الشعب يمثّل ‏محطة وطنية مهمة، نخطو بها خطوة جديدة نحو ترسيخ الشورى والمسؤولية، وبناء مؤسسات الدولة على أسس الحوار والكفاءة وسيادة القانون.



وبارك الرئيس الشرع عبر منصة (X) اليوم الأحد لأعضاء المجلس بدء أعمالهم، متمنياً لهم التوفيق في النهوض بهذه الأمانة الوطنية، خدمةً للشعب السوري، ودعماً لمسيرة بناء سوريا وازدهارها.



وكان مجلس الشعب عقد اليوم جلسته الأولى بحضور الرئيس الشرع، ورئيس ‏اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد الأحمد، وأعضاء المجلس البالغ عددهم ‌‏206، وعدد من الوزراء، حيث أدى أعضاء المجلس القسم، وانتخبوا عبد الحميد ‏العواك رئيساً للمجلس، ومصطفى موسى نائباً أول لرئيس المجلس، ومادونا بشارة ‏نائباً ثانياً لرئيس المجلس، ومؤيد حبيب ‏أميناً للسرّ.‏

