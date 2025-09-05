الخارجية السورية تطلق تطبيقاً جديداً لحجز المواعيد القنصلية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد لحجز المواعيد القنصلية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين السوريين في الخارج.

وأوضح مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي في وزارة الخارجية عزو المحمد لـ سانا أن التطبيق يأتي بديلاً عن المنصة السابقة التي طُورت خلال فترة النظام البائد، والتي عانت من ثغرات أمنية وتنظيمية سمحت باستغلال المواعيد وبيعها واستخدام “البوتات”، ما حرم المواطنين من حقوقهم.

ولفت المحمد إلى أن فريق الوزارة قام بتطوير نظام آمن وعادل يضمن توزيع المواعيد بشفافية، ويمنع أي تلاعب.

وأشار مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي في الوزارة إلى إنه سيتم إطلاق النسخة التجريبية الأولى من التطبيق في سفارة سوريا ببيروت تمهيداً لتعميمه على كل السفارات والبعثات السورية حول العالم.

وبين المحمد أن التطبيق سيُستخدم لاحقاً منصةً لتقديم خدمات إلكترونية قنصلية إضافية بهدف تقليل الحاجة لزيارة السفارات، وتسريع المعاملات من خلال أتمتة الإجراءات.

وأكد المحمد استمرار الوزارة في تطوير خدماتها الرقمية لتقديم حلول عادلة وشفافة وسريعة للمواطنين السوريين في الخارج.