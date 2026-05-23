الهيئة العامة للمنافذ السورية: استمرار حركة عبور المسافرين والشحن خلال عطلة العيد ‏

دمشق-سانا
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن استمرار حركة عبور المسافرين والشاحنات التجارية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بشكلٍ طبيعي، وذلك عبر جميع المنافذ الحدودية في الجمهورية العربية السورية.
وأكدت الهيئة في بيان عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، جاهزية كوادرها واستمرار تقديم كل الخدمات لضمان انسيابية حركة العبور، وتسهيل حركة المسافرين والشحن التجاري خلال فترة العيد.
وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أصدرت في الـ 20 من الشهر الجاري بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق /2026/5/26/ حتى يوم السبت الواقع في 2026/5/30 ضمناً.