الهيئة العامة للمنافذ السورية: استمرار حركة عبور المسافرين والشحن خلال عطلة العيد ‏

دمشق-سانا‏

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن استمرار حركة عبور ‏المسافرين والشاحنات التجارية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بشكلٍ ‏طبيعي، وذلك عبر جميع المنافذ الحدودية في الجمهورية العربية السورية.‏

وأكدت الهيئة في بيان عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، جاهزية ‏كوادرها واستمرار تقديم كل الخدمات لضمان انسيابية حركة العبور، ‏وتسهيل حركة المسافرين والشحن التجاري خلال فترة العيد.‏

وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أصدرت في الـ 20 من الشهر الجاري ‏بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعتباراً ‏من يوم الثلاثاء الموافق /2026/5/26/ حتى يوم السبت الواقع في ‏2026/5/30 ضمناً.‏

